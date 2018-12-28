黑熊「黑糖」10歲了 北市動物園急作媒助脫單

2018-12-28 13:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「黑糖」2008年12月30日誕生，隔年4月16日來到台北市立動物園，「黑糖」曾在國際知名導演李安的電影「少年pi的奇幻漂流」中露臉，擁有一批忠實的「糖」粉。動物園今日提早幫今年滿10歲的「黑糖」慶生，園方特別安排年紀相仿的母熊「貝兒」比鄰而居，希望「黑糖」能近水樓台先得月，早日交女友。

園方指出，「黑糖」左側鄰居是溫帶區的老住戶，偏高齡26歲的母熊「日月」，右側則是10歲10個月大的「貝兒」，但到目前為止，根據保育員的觀察，「黑糖」每天要到戶外活動場時，總會先走到「日月」的內舍前面，發出“兜兜兜兜兜”友好喜歡的聲音，但是「日月」始終不領情，所以「黑糖」跟年齡相近的「貝兒」只有隔欄拌嘴吵架的份，一點都沒有來電的感覺。

園方表示，想讓野外的黑熊能自行繁衍後代、維持族群數量，絕不單是讓牠們有機會碰面這麼簡單，除了牠們能彼此來電，更重要的是擁有安全的棲息環境。因此，保育員特別幫「黑糖」偷偷許了一個願望，希望「南安小黑熊」平安長大、野放順利。

此外，眼尖的「糖」粉應該發現，最近在台灣動物區「黑糖」原本的家，有一隻長得跟「黑糖」極像的黑熊，細細的V字白纹，原來牠是「黑糖」的弟弟「黑輪」。園方表示，2013年12月24日出生，今年5歲的「黑輪」體型已經跟「黑糖」不相上下，兄弟倆都很有人緣，是動物園每年壓軸的主打星，別忘了來動物園看看「黑糖」和「黑輪」兄弟。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/