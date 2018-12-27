孫安佐遠赴「館長」健身房拍片 館長笑稱：這樣很好！

2018-12-27 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕孫安佐在美犯下恐攻事件，入獄260多天後於11日遣返回台，他接連在臉書更新封面照，也在YouTube上傳露出結實上半身的影片，引發熱議。今日他再度於YouTube發表健身影片，結果被網友認出，孫安佐是在網紅「館長」的健身房拍片，對此，館長今天笑稱，孫安佐好好練，出來闖闖很好，還說可以安排教練教他。

孫安佐今（27）日凌晨發布了最新影片，影片中他先是與好友大啖大腸麵線，接著更開車到健身房，示範了幾個健身動作。結果被眼尖網友認出，該健身房就是「館長」開設的成吉思汗健身房林口館，網友倒帶影片後，也發現原來孫安佐為了去館長的健身房，特別大老遠的從北投開車到林口。

根據《三立新聞》採訪報導，館長表示，員工昨天有告訴自己這件事，並稱，「他來很好阿，就練阿」，館長也指出，孫安佐事前並未和自己約好，是自己特別前往場館拍影片的。

館長也肯定孫安佐，表示「我覺得他這樣開始好好練，然後再來就20幾歲，出去外面自己闖一闖，對自己負責，這樣很好」，館長也說，雖然自己比較忙，但如果孫安佐願意來的話，願意安排教練教他。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/