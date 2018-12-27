郵輪旅行夯！基隆港迎接今年台灣第120萬名遊客

2018-12-27 17:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕近年搭乘郵輪出遊蔚為風尚，去年全台進出港國際旅客突破100萬人次，台灣港務公司今天下午在基隆港迎接今年台灣第120萬名遊客，幸運兒是一名搭乘麗星郵輪寶瓶星號赴石垣島旅遊的台灣人曾玉桂，她開心直呼很高興、很驚訝，獲贈明年寶瓶星號3天2夜雙人艙房船票。

基隆港務分公司總經理劉詩宗表示，近年郵輪旅客人數成長速度很快，每年以10%以上的速度在成長，以基隆港為例，2010年旅客40萬人次，今年已超過97萬人次，其中，麗星郵輪佔50萬人次，公主遊輪約20萬人次，創造6、70億元產值。

劉詩宗指出，今年郵輪旅客大幅成長原因，可歸功於麗星郵輪、公主遊輪在基隆港的加碼布局，以及卡莉多麗號來台展開跳島行程、MSC旗下郵輪首度靠泊台灣、韓國樂天首度包船來台、基隆與沖繩濟州三方簽訂MOU等，目前正持續進行東、西岸旅客中心通關設施的擴建及整建，預計明、後年陸續完工。

立委蔡適應說，為爭取過境旅客來台，相關單位正在研議開放過境旅客72小時免簽，也許再過幾個月時間就會正式定案，到時候不論是搭飛機或郵輪，即便沒有簽證，仍然可以享受72小時的免簽，對台灣的國際郵輪非常有幫助，亞太郵輪母港的地位會更加鞏固。

基隆市長林右昌表示，與2014年他剛上任市長時相比，郵輪產業的觀光產值效益越來越高，過去因為法規限制，無法雇用台灣籍民眾上郵輪就業，交通部去年修法，麗星郵輪已開始進用台灣人上郵輪到全世界服務，公主遊輪也預計從明年開始雇用台灣人。

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