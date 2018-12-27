颱風「帕布」最快今生成 吳德榮：週日起影響台灣

2018-12-27 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於南海的熱帶性低氣壓最快將於今明兩天增強為今年第30號颱風「帕布」，氣象專家吳德榮表示，此準颱風外圍輸送之濕暖水氣將與冷空氣輻合，最快週日（30日）起影響台灣，為南部、中部依序帶來明顯降雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，目前仍維持熱帶低壓強度的準颱風「帕布」進入南海後，將向西轉西南西方向移動，其外圍將輸送南方暖濕空氣，與北方冷空氣輻合，在巴士海峽形成雲雨帶。

吳德榮進一步表示，此一雲雨帶將在週日起由巴士海峽朝北移入，除迎風面原有的雨勢外，原本天氣較為穩定的南部、中部也會依序出現降雨，跨年夜的下週一、二（31、1日）北部及東半部明顯降雨，北台灣維持濕冷的天氣。

吳德榮指出，目前影響全台的冷空氣持續南下，今起氣溫逐日降低，明晚至週六（29日）晨氣溫降至最低，台北市約降至14度左右，達大陸冷氣團定義之強度，沿海空曠地區氣溫更有可能下探12度，怕冷的民眾務必做好防寒準備。

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