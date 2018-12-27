Ｍ503航路未有特殊變化 東航廈航可申請兩岸春節加班機

2018-12-27 08:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今年1月初片面開通M503北上及W121、W122及W123相關銜接航路，對於飛行相關航路的中國東方航空、廈門航空，民航局當時並未核准這兩家業者申請的加班機。不過，交通部民航局昨宣布明年兩岸春節加班機將於下月10日前敲定，據指出，在這一年來4條航路未有特殊變化的情況下，政府決定讓這兩家業者申請、不加限制。

兩岸航空主管部門已確認明年春節加班機整體規劃，雙方同意春節加班機期間為明年1月22日至2月19日，包括上海浦東、北京、廣州、深圳、杭州等中國5大機場，雙方各自可以加開256班，其餘機場無班次上限，最快下月中開放訂票。

由於中國今年1月片面開通M503北上等相關航路，對於中國未遵守2015年兩岸協議，對我飛安造成嚴重威脅，民航局當時針對持續使用M503相關航路的航空業者不核准其加班機的申請，導致東航與廈航共176航班卡關。

據了解，東航、廈門、港龍及香港航空等4家業者，這一年來仍持續使用M503北上航路，而W122及W123航線僅廈航飛行，至於W121航路則未有業者使用。而平均每天這3條航路約有20餘航班使用，跟今年初差不多，並未顯著增加，也無特殊變化。

對此，相關官員表示，雙方經過積極持續溝通，對彼此關心的問題皆有所理解，中方也有若干善意回應，所以業者均可提出春節加班機申請，後續雙方將進一步溝通，朝盡可能不要限制的方向努力，希望在相互尊重、互釋善意下，共同解決相關問題。

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