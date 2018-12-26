大倉媽祖案復活？海洋公民基金會強烈反對

2018-12-26 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕停擺多時的大倉媽祖案，可能敗部復活？澎湖縣長賴峰偉就職首日，宣布大倉媽祖案由前縣長王乾發負責規劃，海洋公民基金會表達強烈反對，認為全案不應恢復之外，還要追究錯誤開發案浪費公帑、讓澎湖縣府行政空轉、失焦之責。

海洋公民基金會表示，多年來大倉媽祖議題，就像賭場一樣，已成為澎湖人的噩夢！賴峰偉上任首日，竟然要用大倉媽祖來做為施政的第一砲，讓很多縣民擔憂，如果施政能力與眼界如此，選前賴縣長所談的海洋治縣，會不會淪為空談？建議縣府應找出大倉島永續發展最好的模式，思考如何讓島嶼重生，成為地方創生的典範，才是澎湖流傳萬代的故事！

6年前海洋公民基金會還是籌備處時，就曾提出澎縣政府大倉園區6大項違法，包括縣庫已負債18億，竟要債留子孫，花5億多蓋大倉媽祖文化園區；未做可行性評估；未召開澎湖縣公聽會徵詢民意；未做環境影響評估；經費未到位，竟公開向民眾募款，違反公益勸募條例；經費不足還公開招標大神像，讓全民買單！

海洋公民基金會進一步指出，島嶼永續觀光已是國際趨勢，很多大型開發案早已被低強度的在地生態旅遊模式所取代，澎湖身為世界最美麗海灣會員，應思考如何保護無可取代的自然島嶼地景，而不是增加人工結構物，讓島嶼海洋蒙受不可回復的浩劫。請民眾一起關心大倉島的未來，因為澎湖每一個島嶼，都是我們生命完整度的一塊拼圖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/