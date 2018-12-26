鼓勵藝術設計出國比賽 亞大15件獲獎全國第一

2018-12-26 23:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕教育部「107年度鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」12月24日頒獎，亞洲大學學生45人次、15件作品獲獎，獲教育部45萬元獎金，亞大學生得獎數名列全國高教體系第一名；值得一提的是，亞洲大學已5年獲得高教體系第一名。

負責教育部「設計戰國策計畫」主持人林磐聳教授指出，教育部鼓勵台灣學生參加藝術與設計類國際競賽計畫迄今第13年，今年新增「建築與景觀設計」類，共選定全球53項國際設計競賽為標的，得獎學生可獲教育部獎金，如設計界「奧斯卡」獎的德國iF、紅點、日本G-Mark及美國IDEA等國際設計競賽，台灣學生都是獲獎常客。

亞大校長蔡進發表示，亞大學生今年有15件作品獲獎，其中，11件獲2017德國紅點傳達設計大獎，以內灣特色景點搭配愛情為主軸的「內灣小戀曲」海報設計作品，榮獲最佳獎。

另有3件獲得2018紐約藝術指導協會年度獎ADC優秀獎；另一件以亞大現代美術館為主題「來自亞洲現代美術館的禮物」商品設計，榮獲2018德國iF專業組設計獎。

視傳系主任鄭建華指出，視傳系黃子晏等4位同學設計「內灣小戀曲」海報設計，以內灣6個景點結合景點特色，繪製成海報，也以愛情為主軸，搭配符合景點的標題和標語，不僅增加對該景點的印象，也多了趣味性。

另由黃雅亭等5位同學設計的「混」，是該年度視傳系的畢業製作主視覺，獲評審青睞，也獲紅點獎。

創意設計學院院長李元榮說，亞大學生已獲得74件德國紅點獎，其中14件獲最佳獎；另有6件獲IF設計獎、1件獲墨西哥國際海報雙年展銅獎、2件日本G-Mark設計獎，以及6件紐約藝術指導協會ADC獎等等，這些得獎作品都獲教育部獎助。

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