國一公費子宮頸癌疫苗接種 基隆市今率先開跑

2018-12-25 19:02

〔記者林惠琴／台北報導〕為了降低女性罹患子宮頸癌的風險，衛福部國健署正式提供107學年度國一女生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種，各縣市開打時程依各地衛生局與學校協商而定，基隆市今日率先開跑、在成功國中開打，除了少數女學生因家長希望暫緩而未施打外，其餘共49人接種，接種率約94%。

國健署癌症防治組長吳建遠表示，從11月底開始，已陸續核定各縣市相關送案，確定中央全面補助全台國一女生子宮頸癌疫苗接種事宜，但各地實際開打時程則須視當地衛生局與學校討論狀況而定，避免影響學生學習或考試。

吳建遠指出，在全面提供國一女生公費子宮頸癌疫苗政策中，基隆市是全台第一個開打的縣市，宜蘭縣、澎湖縣也接續在明天、大後天開打，其餘縣市則預計明年初陸續啟動，希望最晚可在明年公費流感疫苗開打前，完成107學年度的公費子宮頸癌疫苗接種事宜。

吳建遠強調，此次公費子宮頸癌疫苗共採購14萬劑，首波8萬劑已到貨，存放於倉庫中，會陸續派疫苗車送往各縣市，第二波6萬劑則預計明年5、6月左右到貨。

國建署也提醒，目前已成立諮詢專線0800-88-3513（寶貝，守護一生），若民眾有子宮頸癌疫苗問題可電洽，以利了解相關資訊。

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