賞花不用到新社 台中霧峰60公頃花海盛開...

2018-12-24 17:26

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區農會在市府補助下，協助農民在2期稻作收割後，在廣達60公頃的稻田裡灑下波斯菊、向日葵的種子，近日在霧峰福新路、北岸路兩旁的波斯菊已經盛開，數十公頃的粉紅、黃色花海相當壯觀，吸引民眾前來賞花拍照，農會預估花期到明年1月下旬1期稻作翻土前，想賞花的民眾不要錯過。

霧峰區農會今天表示，為了提供農田綠肥，並營造美麗農村景觀，近年在2期稻作收割休耕後，不少農民都會在農田撒下波斯菊和油菜花等種子，3年前市府農業局開始補助農會購買種子，已經連續第3年讓農民在2期稻作收割後，申請波斯菊和向日葵種子灑在稻田裡。

霧峰農會推廣股表示，今年市府補助農民50公頃的波斯菊種子，以及10公頃的向日葵種子，農民約在11月初分別在福新路、中投公路、北岸路、農會酒庄對面中正路旁的農田灑下種子，目前粉紅色的波斯菊已經陸續盛開，部分長得較快的向日葵也已經開花，加上農民自行灑上油菜花種子的稻田，讓霧峰到處都可看到美麗的花海。

因波斯菊、油菜花盛開，近日福新路兩側、北岸路和中投公路旁的稻田，已經換上粉紅色、黃色花海，經過民眾看到都忍不住停車走進稻田拍照，美麗的花朵，加上穿梭飛舞的蝴蝶、蜜蜂，讓賞花民眾都直呼：「好漂亮！」，並開心不用到新社就能看到壯觀的花海。

一位住在太平的游姓民眾，原本載著家人要到霧峰採番茄，經過霧峰福新路時，被一整片壯觀的波斯菊花海吸引，全家立刻停車開心拍照，游男說過去經過這裡都是一整片的稻田，如今變成花海真的很漂亮，並建議可以尋找適合的地點闢設停車場，方便民眾賞花，甚至提供讓攤商擺攤的地方，相信可以吸引人潮，帶動地方觀光。

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