淡海輕軌通車首日即卡車30分鐘 已恢復通行

2018-12-24 12:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線今天早上6時30分起免費試乘，但1032列車在早上11時54分發出異常訊號，這列從淡江大學站（V04）開往淡金鄧公站（V03）的列車，一進淡金鄧公站就不再開車、電力全無，乘客在車廂內枯等約半小時，雙向暫停營運約20分鐘後，新北捷運公司清車請旅客下車換乘備援列車。新北捷運公司總經理吳國濟表示，目前已全線恢復通車，此列車也不再提供載客，異常原因仍在調查中。

淡海輕軌今天一早就擠滿試乘民眾，但今天卻傳出車廂漏水、班距超過原定的15分鐘等，導致延誤民眾通勤時間等問題。

試乘民眾在地方社團發文指出，搭乘的1032列車約11時46分開到淡金鄧公站後就無法啟動，12時03分後列車門自動開啟，乘客自行下車，隨後車廂才廣播「因車輛調度，所以暫停」。

淡海輕軌日前遭內部員工指出列車ATP異常，導致車輛常常一發動就急剎，必須隔離ATP後才能再開，多名立委今天也在交通委員會質詢交通部淡海輕軌安全問題。

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