息怒？ 中國正妹寫「想回歸台灣」 本尊po文：我照片被盜

2018-12-24 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國正妹日前在爆廢公社上貼出內文有「想回歸台灣祖國」、「台灣超自由」的文章，引起網友熱議，但這名中國正妹昨日出面回應，直呼自己照片被盜、帳號根本不是她的，且從沒來過台灣。

綜合媒體報導，21日正妹在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己剛抵達桃園機場，聽說該社團中的人會幫忙解答許多事，想問要到台南購物「搭乘地鐵、巴士還是出租車比較好？」當時不少反台獨的網友不滿，其他網友則紛紛留言「我們懷念她」，擔心她會回不去中國。

事後已有眼尖的網友發現，正妹將動態上的繁體字改為簡體字，還刪除臉書過往動態，更挖出該帳號從2017年就開始以繁體字在網路上業配的文章。

據《蘋果》報導，昨日正妹本尊在微博回應，說道：「對不起，我是中國人，我是廣州人，我是照片本人...（爆料公社）帳戶不是我的，本人目前為止還沒有去過台灣，更沒有發表過如此反動的言論...。」

她呼籲，請廣大網友停止不實的轉發，對於反台獨的網友們在文章底下嘲諷她是為了賣淫才會來台，她說道：「你的轉發、你的詆毀，其實是傷害同樣愛國的同胞，願謠言止於智者。」

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