上臉書抽獎 有機會元旦搭深澳鐵道自行車看曙光

2018-12-23 12:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕Railbike深澳鐵道自行車與潮境公園元旦升旗典禮合作，在元旦當天上午9點加開1班次Railbike，即日起到27日，上臉書「台灣頭，看日出─基隆市108年元旦升旗典禮」、「Railbike深澳鐵道自行車」粉絲專頁，有機會抽中限量20組騎乘機會。

橫跨基隆市及新北市的八斗子車站，擁有依山傍海、海天一色的絕美風景，還有北台灣多良車站的美譽，深澳線曾被推舉為「台灣最美海岸支線」，新北市政府打造長1.3公里的Railbike深澳鐵道自行車，沿途有海景、建基煤礦舊址、隧道光等特色，打造全新的旅遊體驗。

Railbike深澳鐵道自行車自28日起至明年1月17日試營運，週五（1班次）及週末（4班次）開放一般民眾線上預約免費體驗，平日則開放4班次給在瑞芳區里民免費體驗，明年1月18日後開始收費。

而明年邁入第4年的基隆潮境公園「台灣頭，看日出」元旦升旗，現場將發放5000條頭巾，備有熱食，並安排撼動H‧D‧A特技藝術團，及獲得馬來西亞世界獅王大賽冠軍的台灣基隆長興呂師父獅團演出。

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