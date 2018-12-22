打造濕地公園被批反破壞生態 卓蘭公所：非石虎棲地

2018-12-22 15:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭公所爭取中央前瞻計畫，獲7千多萬元經費補助，利用大安溪北側140縣道旁5公頃的閒置國有地，打造為「大安濕地公園」，今年1月份動土，消息傳出後引起石虎保育團體反彈。近日又有網友與生態保育團體再度批評卓蘭鎮公所破壞石虎棲地。

卓蘭鎮公所秘書徐士凡指出，原本的荒地長期遭盜採砂石、傾倒廢棄物，研判並非適合石虎生長的環境。卓蘭鎮公所本意是為了改善環境打造供鎮民休閒的運動公園，因考量140縣道附近有石虎出沒遭路殺，所以改造成濕地公園，並施設石虎意象水池，倡議石虎保育。

近來，生態保育團體以及愛樹團體在臉書批評，將原有石虎棲地摧毀後再建造石虎「生態公園」，並且以水泥工程打造出石虎外型，宛如為失去生存權的石虎立碑，顯得哀傷悲壯。

愛樹團體批評，打造公園前原本的自然野地有高草、森林、濕地，並有水鳥棲息，是生存與淺山區域的石虎覓食優良場域，不解為何要大興土木建設人工假生態公園。

也有人批評苗栗縣議會退回石虎保護條例，破壞石虎自然棲地，卻花大錢建設公園號稱石虎保育公園，此舉不過是利用石虎「拙劣地賺錢」。

徐士凡表示，建設生態公園供民眾運動休閒，何來「賺錢」之說？且石虎意象是為了象徵與宣傳保育石虎，加上濕地公園位置並非石虎棲地，鎮公所保育生態的善意遭受誤解。

卓蘭鎮公所也曾表示，鎮公所持續投入石虎保育宣導，包括辦理石虎路跑活動，將社區巴士車身採用石虎圖案彩繪，並命名為「卓小虎」等。

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