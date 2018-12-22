以竿會友 大和盃磯釣賽首度在基隆嶼登場

2018-12-22 14:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕「第五屆大和盃磯釣邀請賽」會前賽，今天起在有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼登場，釣手們以竿會友，競爭激烈，一連4梯次的預賽活動，將各選出前15名選手，明年3月在澎湖角逐總冠軍。

基隆市政府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀指出，今天第一梯次有47人參賽，參賽者有近半數來自中南部，基隆嶼有壯闊陡峭的火山岩地質及生態多樣的豐富魚種，島礁資源及地形有別於澎湖、宜蘭等外礁磯釣地點，加上基隆嶼海域變化萬千的潮汐水流，是相當具有鑑別率的競技場，很考驗選手們的經驗及臨場反應。

產發處表示，大和事業股份有限公司過去辦理過4屆澎湖大和盃比賽，賽制公平公開且完善，是全國首屈一指的磯釣界指標賽事，每年吸引磯釣好手齊聚澎湖大展身手，但受限場地名額有限，報名經常一位難求，今年擴大賽事規模，首度在有18座磯釣島礁的基隆嶼，加開4梯次預賽活動。

基隆嶼距基隆6公里，從碧砂漁港乘船出發半小時即可抵達，基隆市政府為發展海洋城市特色，提倡島嶼磯釣休閒活動，2017年起訂定島礁磯釣自治條例，需申請磯釣證才能登島磯釣，開放以來已吸引上萬磯釣人次。

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