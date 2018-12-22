黃昆輝教授教育基金會民調：87％支持英語列第二官方語言

2018-12-22 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今天開記者會公布一份民調，87％民眾支持英語列第二官方語言，89％民眾贊成開放公立中小學英語雙語班，另有69％民眾認為國小到高中職的課程內容應以台灣為核心，且應揚棄統一教材和進度的教學模式，由升學知識教育改為「思考教育」，培育未來時代的人才，呼籲教育部要有魄力和方法進行教育改革。

黃昆輝表示，基金會針對國人教育價值觀進行民調，了解目前教育現況，以建議政府調整教育政策，教育是向上流動的主要力量，77.3％民眾相信在台灣無論家庭社經背景如何、可藉由教育獲得成功的機會，充分顯示大部分民眾肯定教育的價值、藉教育翻轉人生，教育近來雖屢遭批評，但民眾對教育仍有高度信賴，61.4％民眾認為應設法改變中小學實施校內統一教材、教學方法和進度，個別差異大，原應因材施教，一致性的教材和考試方法並不合理，新加坡已放棄一致性教材，而推動思考課程、跨領域學科的課程，培養學生批判性思考的能力。

黃昆輝也指出，81.9％民眾同意台灣教育應大幅改革，由升學導向知識教育，改為解決問題的思考教育，此民調結果讓人驚喜，民眾的教育觀念先進，能跟上時代腳步、符合國際潮流，而為因應AI時代來臨，應培育創造力、協作力及溝通力的人才，才能符應未來產業趨勢及促進經濟永續發展，民眾觀念走在前面，政府施政反而走在後面，教育行政主管機關應要迎頭趕上、加速改革教學工作。

郭生玉教授強調，大選之後形成民調不受信任大海嘯，但基金會民調從不預設立場，盼藉民調真實反映教育問題，和未來教育應走方向，具社會教育價值。79％民眾認為要重視人格教育，僅12.9％認為要優先重視知識教育；而選擇大學依據，77.9％看重孩子的能力興趣。民調有效樣本1071人，年滿20歲民眾。

何榮桂教授表示，英語政策要考量的是師資問題，特別是偏鄉小校，但87％民眾支持英語列第二官方語言，政府不能因為很難就猶豫，要勇敢踏出第一步、邊做邊修。

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