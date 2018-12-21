任期剩4天宣布新措施 埔里鎮長惹議

2018-12-21 16:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮免費的基本民行公車已行駛6年，原本1週行駛3天，鎮公所今宣布將改為1週行駛5天，擴大服務有需求的銀髮長輩，估計1年再增加支出約20萬元，由於鎮長周義雄任期只剩4天，外界質疑又是慷下任鎮長之慨，周義雄則強調只要對鎮民有利的事，雖任期將屆，都會盡力推動。

埔里鎮公車行駛路線多半在市區或是主要省道、縣道，對於住在郊區民眾要到市區洽公、就醫、購物，只能自己開車或騎車，但對年長銀髮長輩相當不便，因此6年前爭取中央補助21人座中巴，開辦免費基本民行公車，公所須負擔人事及油料、維修費用。

民行公車原本週一、三、五行駛，公所今宣布將改為週一至週五行駛，增加2天，並增設埔里基督教醫院停靠點，方便就醫民眾上、下車，這項便民措施於11月26日提報計畫，本月中旬由縣府邀台中區監理所、南投監理站會勘，公所表示，在獲得縣府、交通部公路總局核備後即可實施。

由於民行公車調整行駛天數，支出勢必增加，眼看鎮長任期將屆，有人質疑是債留下任首長，慷下任鎮長之慨，周義雄則強調，雖然任期即將屆滿，對鎮政推動仍不鬆懈，只要對鎮民有利的事，會盡力推動，準鎮長廖志城對此則強調尊重現任鎮長職權，不表示意見。

公所民政課表示，民行公車上午去回各1個班次，對銀髮長輩相當便利，平均每月逾800人搭乘，因此上月代表會定期會即建議公所增加行駛天數及醫院停靠點，去年民行公車油料、維護費用等支出20萬元，每週多營運2天，估計一年費用約40萬元，考量人力無虞及財政負擔不會太重，決定辦理。

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