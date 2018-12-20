成美文化園木工藝特展 日匠師「書寫時鐘」超吸睛

2018-12-20 19:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕這個時鐘會自己寫時間！永靖成美文化園為推廣工藝創作，耗時一年籌辦「成美．木生」木工藝特展，邀請多位國內、國外的藝術創作者展出，其中日本匠師鈴木完吾，展出一座能書寫的時鐘，令不少民眾嘖嘖稱奇，另外北藝大教授楊金源以荷蘭泰奧楊森（Theo Janson）的仿生獸為創作基礎，製作等比例的「仿生獸腳踏車」，還能遊客騎乘，體驗高超的木作工藝。

隱身成美文化園的成美公堂有133年歷史，近年在修復過程中發現，先人對木工藝的講究，為帶動國人對木工藝創作的重視，成美文化園今日舉辦國際木工藝特展，國內木匠大師邀請黃俊傑、黃媽慶、王肇楠等人參展，國際邀集印尼木藝大師德迪・休非南度（Dedy Shofianto）展出木作機械昆蟲、日本鈴木完吾，展出能書寫的時鐘，另外北藝大楊金源教授也以荷蘭泰奧楊森（Theo Janson）的仿生獸為創作基礎，一大一小仿生獸腳踏車展出，獨特造型相當吸睛。

成美文化園陳茂嘉執行長指出，藉由木工藝特展將傳統工法與傳承精神帶到國人面前，也藉由國內、外作品以及體驗的規劃，讓國人對於台灣的木工藝有更深的喜愛與認識。這次展期也規劃了講座活動、木工藝體驗課程等相關活動，期待將傳統工藝與文化得以生生不息薪傳，展期從今年12月20日至明年3月3日止。

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