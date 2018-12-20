啟用5年就停用 後龍鎮衛生所拆除重建

2018-12-20 14:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮衛生所自2010年啟用，2015年因蘇迪勒颱風及杜鵑颱風侵襲，導致衛生所廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板，將近2層樓高的部分脫落，人員也移至鄰近衛生所辦公。地方也出現「難道工程是紙糊的」批評聲，質疑工程怎會這麼快就出現狀況。

後龍鎮衛生所廳舍閒置3年後，苗栗縣政府向中央爭取前瞻計畫補助3892萬元，苗栗縣政府自籌624萬元、總經費4516萬元，苗栗縣政府於今天舉辦拆除重建動土典禮，預定明年11月30日前完工。

舊衛生所廳舍使用20多年，因空間不敷需求，當時縣府獲得衛福部補助4117萬元，於苗栗縣政府衛生局打造，採取鋼構工法、矽酸鈣板等綠建築建材，2010年正式啟用。

豈料，後龍鎮衛生所使用5年就因颱風侵襲出現安全疑慮，引起地方訝異，質疑斥資4000餘萬的辦公廳舍竟會出現讓人傻眼情形。

當時苗栗縣政府衛生局表示，後龍鎮衛生所啟用後，就曾出現漏水問題，調查更發現建物鋼筋鏽蝕。後來縣府委託律師向當時新建衛生所的建築師及營造商提出訴訟，官司仍進行中。

經過風風雨雨，苗栗縣衛生局局長張蕊仙表示，新建後的衛生所規畫為地上4樓，總樓地板1413平方公尺，期盼展新廳舍完工後提供鎮民更好的醫療品質及公衛服務空間。

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