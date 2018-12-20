梭哈！他意外發現女友二姐是前任 酒後又不慎上她媽...

2018-12-20 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子先前在臉書上向網友指出，自己隻身1人前往高雄工作，工作關係認識來自單親家庭、由母親獨力扶養長大的現任女友，但交往後發現她二姐竟是自己大學時期的前女友，更慘的是在家庭聚會時上錯床，竟與她媽做愛還懷孕，被女友提分手後急問網友「怎麼辦？」

男子透過臉書粉絲專頁「靠北女友」發送的貼文被分享至臉書社團「爆廢公社」，她表示自己與女友同居2年多，但向來拒絕與女友家庭聚會，原因是逛臉書時發現女友二姐是前女友，但女友認為二姐不會在意，且老是不答應的話就要大吵大鬧，因此在2016年答應到她家中烤肉。

男子指出，2017跨年時又去女友家，與她大哥、二姐、媽媽、街坊鄰居等10餘人烤肉，大家加起來差不多喝了6、7箱啤酒與紅酒，「那晚我記得女友扶我到她家的房間休息，在我半醉半醒的時候，感覺女友一直跟我要，那迷人的身軀跟熟悉的髮香，那晚也都沒套套我賣力的做兩三次」，接著與枕邊人相擁入眠。

男子寫道，在當天清晨起床上廁所時，順手拍了一下枕邊人屁股，她從側睡轉過身來，才發現竟然睡在自己身邊的是女友媽媽，雙方看著彼此發愣很久，也感到無比尷尬，但事後協議到此為止，並且會替彼此保密，自己也就帶著女友回到租屋處生活。被提分手2週前傳來女友媽媽懷孕的消息。

男子提到，女友母親到醫院檢查的結果確定懷孕，被提分手1週前她媽媽竟對她開誠布公，將跨年夜當晚的事情全部告訴女友，也說腹中骨肉是自己的，因此自己被女友狂罵，心中暗自想著「不是說好不說的嗎？」，女友對此已與自己分居也想要分手，男子向網友詢問「該怎麼辦」？

網友們看完整起事件後，均對於男子的遭遇感到十分有趣，認為「笑到完全沒辦法同情他」，紛紛留言指出「整家吃光光」、「果然幹你娘不是說假的」、「下次離她奶奶遠一點」、「一家人，你吃了三個，高手高手高高手」、「我們家有缺爸爸喔」、「娶她媽媽，你就多了女兒跟兒子了」。

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