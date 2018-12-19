苗栗再傳石虎闖雞舍覓食 受困被救出

2018-12-19 20:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被認為瀕臨絕種保育類動物石虎最大棲地的苗栗縣，昨天下午又驚喜發現石虎蹤跡。有民眾報案在苗栗縣銅鑼鄉一處雞舍發現石虎受困捕鼠籠，苗栗縣政府農業處自然保育科前往援救，救出石虎。

苗栗縣政府農業處自然保育科指出，昨天發現的受困石虎1歲多，為母石虎，傷勢為頭頂被籠子割傷、腳肉墊破皮，因前往雞舍覓食時被困住。雞舍主人發現後趕緊通報農政單位處置。雞舍主人說，由於先前雞舍常有雞隻無端被吃，以為是其他流浪狗或是野獸闖入雞舍作案，因此放置捕鼠籠要逮住兇手，沒想到兇手竟是保育類動物石虎。

苗栗縣今年下半年已發生2次石虎闖入雞舍覓食案例，上個月有4隻石虎多次闖入後龍鎮一處雞舍填飽肚子後，同樣被雞舍主人誤以為有其他生物在雞舍肆虐因而設置捕鼠籠後一次全部落網，但令人欣喜的是一次發現4隻石虎同時覓食，與以往形單影隻印象不同，推測附近應該有其他石虎族群。

後來西湖鄉同樣又發生一次案例，該隻石虎有體重過輕、白血球過高等現象，所幸送往行政院農業委員會特有生物研究保育中心治療調養，若加上銅鑼鄉，目前已有6隻。

根據統計，今年石虎路殺憾事共有9次、闖入雞舍被救出有6隻。推測有石虎闖入的雞剛鄰近石虎棲息的淺山區域，當時石虎飢腸轆轆覓食時，難免會闖入。

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