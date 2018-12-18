排除台北、桃園、竹市！ 擴大國旅暖冬遊方案元旦上路

2018-12-18 17:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局自11月起針對國人旅遊推出宜花東高屏暖冬方案，吸引不少民眾踴躍申請，觀光局今加碼宣布擴大國旅暖冬遊獎勵方案，砸下9.8億元補助再擴及全台14個縣市，排除台北、桃園、新竹市，自由行每房最高補助1000元，另針對60歲以上樂齡族和30歲以下青年最高可補助1500元，預計明年1月1日上路，補助到1月31日止。

擴及全台19縣市 補助到1月31日止

為刺激國旅市場，觀光局祭出宜花東高屏暖冬遊方案，國人到特定縣市住宿，每房交通加住宿最高可獲2000元補助，60歲以上樂齡族最高可獲2500元，引起國人熱烈迴響，不少南部業者11、12月的住房率都飆至8、9成。觀光局統計，此次暖冬遊約有2800家旅宿業者申請，佔宜花東高屏所有旅宿業者半數。

觀光局長周永暉表示，原先的暖冬遊方案業者已申請超過3億元，預估到年底可帶來28億的觀光產值。周永暉指出，由於方案反應熱烈，部分縣市也希望在農曆年前可以有擴大方案，考量到廉價航空、國際訂房平台興起，青年族群出國誘因提高，且國人在國內旅遊超過9成都是1日遊，過去3年除台北市、新竹市、桃園市，其它19縣市住宿率都低於5成，因此希望透過實質補助帶動國旅市場發展。

自由行最高可申請1500元補助

擴大國旅暖冬遊獎勵方案實施期間自108年1月1日起至1月31日截止，預計挹注9.8億元經費，補助縣市排除台北、新竹市、桃園市等3地，自由行週日到週四每房最高補助1000元，30歲以下青年族和60歲以上樂齡族可加碼補助至1500元，住宿費用由飯店業者直接折抵，房價未達補助金額則以實際房價補助，交通費則不另外補助；團體旅遊部分，補助對象為組團前往各縣市的合法旅行社，行程須超過2天1夜，本國籍旅客10人以上，每人每日最高補助500元，60歲以上樂齡族加碼補助1000元，每團最高補助3萬元，每家旅行社最高補助15團。

周永暉表示，擴大國旅暖冬遊方案預計將創造55億元的觀光產值、150萬人次出遊，以及80萬的住房數，若按原先的暖冬方案共有半數業者響應，估擴大暖冬方案將有5000多家業者響應。

擴大方案未再補助交通費

由於宜花東高屏暖冬方案不僅補助住宿費也補助交通費，此次擴大暖冬卻未再補助交通費，周永暉解釋，先前是希望將旅客帶往宜花東高屏等交通因素較大的地區，現在若擴及19縣市就將交通費排除。

周永暉說，國際上祭出補助大概有3個因素，包括地震、颱風水患，這次補助屬於第3種「經濟因素」，有學者認為補助能和地方多鏈結，觀光局也希望地方政府能扮演更多角色，讓一縣都有一特色。這次補助也是希望這類措施可以激勵地方產業，怎麼達到出遊成效，讓淡季不淡，提升國人在淡季出遊。周永暉也坦言，未來觀光局不排除持續透過補助刺激國人出遊。

關於有不少業者反應，此次暖冬遊方案由業者代墊費用，造成不少經營上壓力，周永暉也說，原先暖冬方案有代墊交通費的問題，觀光局也有在檢討方案造成業者負擔，未來可能會向由地方政府協助，讓申請流程縮短一些，而擴大暖冬方案沒有補助交通費，應該也能省去業者負擔。

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