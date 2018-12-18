12/18 各報重點新聞一覽

2018-12-18 06:53

自由時報

蔡柯會爆內幕 傳柯嗆先交出戰犯

民進黨九合一選舉大敗後，執政高層積極與台北市長柯文哲修補關係，先是在北市立委補選拋出「白綠合作」議題，蔡英文總統十三日並安排與柯市長會面。但據透露，柯陣營因這次台北市長選戰過程及最後險勝，對綠營頗有怨氣，在蔡總統提出要與柯文哲會面時，柯還私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」

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桃機3航站開挖 鬆動土質 機捷軌道恐變形釀出軌

興建中的桃園機場第三航站工程，疑因地基開挖土質密度改變，造成從航站下方通過的桃園機場捷運下行線100K+725附近的地底隧道高度上升六．五毫米（mm），超過五毫米的警戒值，如果持續上升到八毫米，工程必須停止，否則捷運軌道將因隧道高度改變出現移位或變形，釀成電車脫軌的交通重災。

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太缺錢 懷孕6月還下海賣淫

三十四歲女子小棉（化名）因丈夫入獄，經濟拮据下，顧不得懷胎六個月，竟在網路以「孕婦」為噱頭賣淫，吸引有此性癖好者交易，小棉坦承，懷孕後完全靠賣淫為生，小孩出生在即，被逼急了才出此下策，「若不是急需錢，誰會願意下海」！

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蘋果日報

地板激戰4分鐘 空姐偷吃攝影師 判3月

今年6月臉書「爆料公社」出現一則貼文，一名唐姓人夫稱他老婆是擁有17萬名粉絲的張姓網紅空姐，但妻子搞外遇還帶洪姓攝影師回家嘿咻，揚言「破百萬讚給（性愛）影片」，空姐則泣訴承受5年無性婚姻，當時網友猛敲邊鼓想取得影片，所幸性愛影片最終沒流傳，而是被唐男拿來控告兩人妨害家庭，根據法院判決顯示，這支性愛片歷時4分鐘，兩人激戰地點在張女住處臥房地板，法官最後根據影片內容判2人各3月徒刑，均可易科罰金9萬元。

23香水害過敏 國際各大品牌中鏢

聖誕節將至，香水是送禮的熱門選擇。香港消費者委員會抽驗55款香水，全都驗出4至15種香料致敏物質，其中23款更驗出10種以上的致敏物質。消委會提醒，皮膚敏感的人香水可改噴衣服上，濕疹患者、計劃懷孕、孕婦或正在餵母奶的女性及家有嬰幼兒的人，應避免噴香水。《蘋果》記者昨致電給在台灣的品牌代理商，TOM FORD回應，會與相關部門反映，再視情況處理；VALENTINO則無法取得回應。

聯合報

台幣改版、去除銅像、撤出儀隊 促轉會3主張碰釘子

針對新台幣鈔是否「去蔣」，行政院促轉會代理主委楊翠昨天表示，已經行文中央銀行，了解紙鈔、硬幣的改版成本。促轉會委員尤伯祥也說，依促轉條例規定，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關，應該尊重法律，移除威權象徵，更是軍隊國家化的最後里程碑。

防堵非洲豬瘟 今起初犯罰20萬、再犯罰百萬

中國大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，總統蔡英文昨表示，防堵非洲豬瘟入境是國安問題，行政院也拉高防疫層級，農委會也決定，今起民眾自疫區攜帶豬肉製品入境的罰款，初犯從五萬調高四倍改罰廿萬元，再抓到就直接開罰一百萬元。

中國時報

柯P定槌 大巨蛋要蓋

台北大巨蛋停工近4年懸而未決，被外界戲稱是「大爛蛋」，市長柯文哲趁著「蔡柯會」，將燙手山芋丟向文化部，揚言將全程開放與文化部的會議「看是誰卡誰」，文化部長鄭麗君17日要求北市府先表態「大巨蛋是否續建」，柯文哲聽聞旋即正式表態，「不拆就是要蓋」，向中央開戰意味濃厚。

促轉會喊拆兩蔣銅像 國防部不從

促轉會委員尤伯祥昨表示，依據《促轉條例》第5條明確規範，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關應該尊重法律，以軍隊來說，移除兩蔣銅像或其他威權象徵，是軍隊國家化最重要，也是最後的一個里程碑；促轉會亦要求三軍儀隊撤出中正紀念堂。

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