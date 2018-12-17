1年3500件！南投縣交通違規檢舉最多的在這裡…

2018-12-17 23:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮交通違規檢舉案件全縣最多，今年已有3500件，貢獻量最多的有6名「檢舉達人」，但已比去年減少，明年元旦起交通違規檢舉將實施「實名制」，不受理匿名檢舉，警方預估檢舉件數會再下降。

南投縣草屯鎮的交通違規檢舉案件，今年1月到本月中旬件數約3500件，檢舉案件大約來自10位「檢舉達人」。10人中有6人是「達人中的達人」，每週都會出巡拍攝，且一出手都10件以上，從行車紀錄器拍的影片中截圖再傳給警方。

據了解，這些「檢舉達人」的行車紀錄器解晰度很好，拍攝到交通違規畫面都很清楚，有的檢舉達人在接獲警方回復針對哪幾件檢舉已開出罰單後，對警方未開單的檢舉案，還會探詢不開單的原因，並表示「可以再寄更清楚的照片」。

儘管草屯鎮交通檢舉案件仍是全縣之最，但今年檢舉件與去年相比已下降許多。去年1到5月就有3600多件，而前年同期只有1100多件。因被檢舉的民眾罵聲不斷，揚言「肉搜」，去年下半年件數開始下降。

今年件數比去年減少，草屯警方預估明年會再下降，因為交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，明年元旦起檢舉人須提供身分證字號，即「檢舉達人」必須提供真實身分，應該會讓某些人卻步。

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