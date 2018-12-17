台南北門雙春紅樹林木棧道修復 嶄新面貌迎跨年旅遊潮

2018-12-17 22:38

〔記者楊金城／台南報導〕北門雙春濱海遊憩區紅樹林木棧道俢復完工，雙春版忘憂森林、紅樹林生態景觀，迎接跨年、農曆新年的觀光潮。

雙春濱海遊憩區由台南市政府委外經營，引進民間投資，以夕陽、星空帳篷、踏浪和紅樹林生態重新點燃熱門景點。其中北側紅樹林保護區有木棧道深入紅樹林「迷宮」，遊客沿木棧道可輕鬆觀察紅樹林濕地生態，部分水道魚蝦蟹生態舉目可見。

但雙春紅樹林木棧道因位處濱海地區，侵蝕破損嚴重，園區修了又修，台南市觀光旅遊局為遊客安全，斥資約2千萬元，22年來第一次大整修北側紅樹林保護區的木棧道，修復步道約1150米長、北側3座涼亭、南側2座涼亭內平台。原木板棧道改用塑木板，抵抗海風海水侵蝕，提高耐用度和美觀。

台南市觀光旅遊局風景區管理科長林士群說，雙春紅樹林木棧道修復後，提供安全的體驗空間，讓遊客徜遊在紅樹林包圍的健康步道系統，細細品嘗北門「雙春版忘憂森林」溼地生態之美。

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