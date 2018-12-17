引入「源興牛」到台南 黃偉哲：打造和牛市場

2018-12-17 00:35

〔記者邱灝唐／台南報導〕準台南市長黃偉哲在選舉期間曾拜訪前總統李登輝，並提出引入「源興牛」到台南的構想，配合知名小吃和完整產業鏈，為台灣打造一個新的和牛市場，如今黃偉哲即將就任市長，他表示，這個政策會推動，但目前還得等到基因穩定才能順利引進，預估可能還要2、3年。

李登輝2015年訪問日本石垣島時曾發下豪語「要養出台灣和牛」，在陽明山擎天崗買下8公11母共19頭在日治時代引入的的沖繩「短角黑牛」，移往花蓮兆豐農場飼養，去年5月陸續有小牛出生便以故居「源興居」命名為「源興牛」；黃偉哲說，台灣在1930年代就引進3百多頭和牛，因沒有進行配種，與日本的和牛相較基因較純，這個優勢值得好好把握。

因此，黃偉哲在這次會面向李登輝爭取「源興牛」到台南，除了台南的牛肉市場與牛肉湯聞名全台之外，其所帶動的產業鏈發展得相當成熟，新化區有畜產試驗所、善化區有肉品市場和牛墟，在在都是發展產業的有利因素，而台南人的殺牛技巧更是首屈一指，達「庖丁解牛」境界，可為台灣打造一個新的和牛市場。

黃偉哲表示，目前還得讓源興牛交配至基因穩定，族群大一點後再引進台南，而且南台灣天氣較為炎熱容易讓牛產生熱緊迫，所以還得考量相關配套，預計2、3年後能達成，但相關細節需再研議。

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