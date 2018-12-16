沒垃圾？網友怒PO耶誕城散場照 「餐盒、飲料杯」掉滿地

2018-12-16 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，昨（15）日新北市耶誕城的「巨星演唱會」雖然吸引上萬人入場，但結束後現場卻一片垃圾都沒留下，對此，許多網友紛紛跳出來打臉，直說「現場明明滿地垃圾，全都是清潔人員清的」！

新北市耶誕城昨（15）日舉行連2天的「新北耶誕城巨星演唱會」，吸引上萬民眾到場同樂、塞爆板橋市政府，但散場後有許多網友抱怨，整個耶誕城現場留下「滿滿的垃圾」，地上多的是飲料杯、寶特瓶、塑膠餐盒和一堆報紙，走在路上都要小心避開免得踩到。

網友表示，這些垃圾最後多虧有板橋區的環保局清潔隊辛苦打掃，現場才能恢復環境的，「台灣人的素質真的值得思考」。

其他網友也紛紛表示，「現場真的滿地垃圾，辛苦那些整理的人」、「民眾真的要有公德心」、「板橋車站每個垃圾桶都是爆炸的」、「還有一堆人為了搶位子直接踩進花圃...」、「清潔人員才是幕後工臣，辛苦了」另也有網友呼籲，「希望今天民眾素質能高點，大家記得把垃圾帶走」。

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