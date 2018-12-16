寄養媽媽拉拔18年 收掉幼兒園也要扶弱

2018-12-16 21:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕65歲的南投家扶中心寄養家庭媽媽林淑真，18年前還在經營幼兒園時，因接觸家扶寄養工作，便開啟了扶弱寄養生涯，惟起初照顧家庭變故的孩子，外人對她都相當質疑，甚至有人還不願將子女送到她經營的幼兒園，最後林淑真索性歇業，專心照顧失依的小孩。

轉眼18年過去，接手教養的孩子超過15人，有些已出社會成為連鎖餐飲的大廚、麵包坊師傅，每當生日或過年過節，還會回到南投與她團圓、慶生。

林淑真說，感謝丈夫洪源發與子女支持，因家人都很愛小孩，才能扶養這麼多需要幫助的孩子，幸好當時她堅持下去，才能讓這些孩子長大、看見人生希望。

她說，照顧寄養的孩子，最重要的是引導，像是扶養過動兒，上了高中還會打架鬧事，但她都盡量不責罵，以說道理的方式開導，孩子自知理虧，也會軟化認錯。

另也有因原生家庭不全，導致孩子個性暴躁，她則是提供一個空間，讓孩子盡情宣洩情緒，之後再慢慢引導，漸漸的孩子也能卸下心防，回到正軌；南投家扶中心今則是頒贈感謝狀，肯定林淑真10多年來的付出，也盼能號召更多人，加入寄養家庭。

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