越捷來台招募空服員 狂吸上百人應考

2018-12-16 13:38

〔記者陳宜加／台北報導〕越捷航空積極拓展海外版圖，今天再度來台招募台灣空服員，吸引上百人報考，更有考生特地遠從韓國、澳門飛來台應試。不過，今天現場自由開放報名，尚未確定最終招考名額數。

2011年成立的越捷，是越南的低成本航空，一向以年輕、活力為企業特色，在海內外迅速打開知名度，持續擴充機隊、拓展航線。目前旗下擁有上千名空服員，來自越南、中國、印尼、泰國、韓國、菲律賓等。

越捷今天於台北王朝大酒店招募台籍空服員，通過首輪面試者今天將進行第二次面試，須具備高中以上學歷、英文多益400分以上或同等英文能力證明。男性身高需170至185公分、女性160至175公分，要求服裝儀容整齊、體態得宜，展現良好溝通能力與服務精神。

今天現場超過上百名考生報考，穿著也有別於他航，有人選擇大紅色洋裝，也有不少人穿白襯衫搭配紅色窄裙，顏色相當繽紛，也呼應越捷鮮明的企業色調。越捷表示，符合資格的台灣應徵者，將接受一系列專業訓練，並享有優渥薪資、福利及順暢的升遷管道。

越捷擁有60架A320、A321系列機型，每日營運近400個航班，橫跨國內外航線，包含台灣、日本、泰國、新加坡、南韓、香港、中國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等地。近期越捷獲得越南人力管理顧問公司Anphabe與尼爾森共同頒發「越南百大最佳工作環境」認證。

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