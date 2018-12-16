竹南公所歲末送暖 募資近百萬元助300弱勢戶

2018-12-16 12:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所今舉辦年度的歲末送暖活動，今年共募集約93萬元，金額為歷年之最，共可幫助鎮內300戶弱勢家庭每戶約3000元救急金，活動現場也發送米、油及床墊等物資，並結合各社福團體、學校，提供按摩、義剪、贈送春聯等服務，讓愛心溫暖寒冷的冬天。

竹南鎮公所表示，該活動已連續舉辦6年，募得金額也從最早的20萬元，到今年已近百萬元，顯見苗栗人善心不落人後；今年潤泰公司、竹南西南獅子會、水流潭財神福德協會、台宜陶瓷、大厝獅山長壽會、向陽扶輪社等單位共同拋磚引玉，藉由公所舉辦的送暖活動，將愛心接力傳送出去。

而捐助37萬5千元的潤泰公司也說，秉持著社會企業的精神、取之於社會，用之於社會的理念，持續協助縣內弱勢家庭及學童們，讓他們能夠有個完善的成長及求學環境。

今早送暖活動上除各項表演外，還有鎮內書法家揮毫贈送春聯、中興商工美容科學生提供義剪服務、視障者福利協進會的推拿按摩，另君毅中學除贈送餐點外，也動員學生幫助弱勢家庭搬運物資，讓寒冷的冬天充滿溫暖人情味。

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