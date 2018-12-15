屏東縣前瞻計劃執行率偏低 面臨究責及經費收回

2018-12-15 19:46

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣前瞻計劃執行率偏低，被審計單位盯上，今年結束前若執行率未達8成，將被移送監察院究責，未執行及後續相關經費也可能面臨被收回或凍結的命運。

屏東審計室指出，屏東縣政府提出200多項含蓋文化、交通、水利等前瞻建設工程，第一期陸績獲得中央核定的40多億元經費，必須在今年底前執行完畢，但初步統計至8月底止，縣府執行率僅4成多，其中預算規模4億多元的屏東市眷村歷史建築修復計劃，執行率僅1成多，依照「前瞻基礎建設特別條例」規定，如工程進度未達預定進度80％，應將執行機關首長及相關主管移送監察院查處。

縣府文化處副處長曾龍陽說，修復歷史建築從採行的工法到材料的選用，都具備高度專業性，發包程序遠比一般工程複雜，文化部體諒縣府遭遇到的困難，同意保留相關經費。

縣府秘書長邱黃肇崇說，經費執行率不理想與南部地區公共工程市場供需失衡及量能不足有關，但縣府仍會要求所屬各局處重新檢討執行上所遇到瓶頸，設法調整內容讓工程能順利發包，並向中央反映現實困境，避免經費被收回或卡關。

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