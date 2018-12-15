為何這3％C肝病患治不好？ 衛福部花千萬元研究

2018-12-15 18:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部上月宣布，明年起健保全面給付C型肝炎新藥治療、取消所有條件限制；不過根據以往經驗，約有3％的C型肝炎病患接受新藥治療仍無法痊癒，衛福部預計撥出980萬元做研究，找出新藥治療失敗原因。

我國訂出目標要在2025年根除C型肝炎，據統計，C肝感染者約40萬到70萬人之間，以往用干擾素治療副作用多、治癒率也不高；健保去年起將口服新藥納入給付，治癒率從92％到99％間，平均約97％。

不過，「根除C肝」已提升到國家級計畫，還成立「國家C型肝炎旗艦辦公室」負責，衛福部撥款近千萬元徵求學術或醫療單位研究，為何仍有3％病患治不好？據了解，這也是衛福部首次花大筆錢專款研究單一藥物和疾病治癒率之間的關係。

根據一些國外研究，使用C肝口服新藥治癒率可高達99％、甚至百分之百治癒，不過，我國統計中，各種病毒基因型的治療結果中，治癒率都沒有達到百分之百，特別是病毒基因型第二型治癒率低很多。

今年健保署總額爭取到更多健保C肝用藥專款經費，預計明年經費可望增加至65億元，其中總額協商近52億元、國發會核定C肝專屬預算約13億元，總金額較今年增加約3成。

林口長庚醫院副院長、肝膽胃腸科醫師簡榮南指出，根據臨床觀察，治療失敗的原因最主要應和病毒突變、抗藥性突變有關，病毒突變已經被證實，醫師們認為這應是最主要的原因。

簡榮南也提到，藥物能否有效也牽涉個人體質，以及病患和醫師之間的信任度問題，有些病患不太遵守醫囑定期服藥做治療，以及一些病患服藥後出現副作用很不舒服，就隨意停藥。

簡榮南說，衛福部打算做研究計畫是很好的，一定要找出關鍵癥結點，國家花了大錢投入治療計畫，的確該了解治療沒效的原因。

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