散佈關西機場謠言 男大生遭肉搜系上介紹緊急刪除

2018-12-15 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕9月初一名台北大學游姓男大生在PTT發文，造謠「只有中國巴士才能進入機場內接駁」，並指責大阪辦事處態度差，事後大阪辦事處處長蘇啓誠疑因壓力自縊身亡，但法官勘驗證據，認定裁定免罰。對此，有PTT網友扮起柯南肉搜到游男的身分，發現他的臉書和IG全都關閉，甚至在系上的個人介紹也在今早緊急刪除。

關西機場9月4日因颱風關閉時，許多台灣旅客滯留在日本，事後一名PTT網友「GuRuGuRu」發文指責駐日本大阪辦事處態度差，台灣旅客必須靠著中國駐日使館派出的巴士才脫困，但事後警方查證並非事實。61歲大阪辦事處處長蘇啓誠則在9月14日清晨於大阪官邸自縊身亡，疑似和輿論壓力過大有關。

警方循線調查，查出造謠的網友「GuRuGuRu」為北大游姓男大生，將他移送法辦，儘管游男矢口否認「GuRuGuRu」是他的帳號，也否認PO文，但法官調查相關證據認定他就是以帳號「GuRuGuRu」發文的造謠者；不過該謠言不符《社會秩序維護法》中「足以影響公共之安寧者」的條件，因此裁定不罰。

PTT則有網友發文表示，這名游男的PTT帳號「GuRuGuRu」，「好像九月之後就沒上線了，大概那時候已經接到警方的關注在怕了，不過比較好笑的是，今天凌晨，這個抓到造謠者的消息在PTT一發酵後，本來這人的FB跟IG都還是可以查看的開啟狀態，然後沒過幾分鐘後就秒關了」。

該網友表示，「所以這姓游的肯定是有註冊分身帳號在查看PTT，一看事情ㄅㄧㄤ糠了趕緊秒關，『最好笑的是上面貼的台北大學XXXXXX系對於這人的介紹，也在今天早上後被刪除』，但昨晚睡前還是有效的」。

該網友不滿的說，這篇造謠的文章被法官認定是假訊息，「當初拿著這篇莫須有指控去砲轟的名嘴媒體，要不要也一起道歉阿」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/