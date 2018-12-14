台南燈籠參展大阪燈節 日本民眾排隊搶看

2018-12-14 22:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南傳統燈籠與廟宇門神就是威！今（14）日晚在日本大阪中之島公園開幕的大阪燈節，台南燈區跟去年一樣又吸引了許多日本朋友不畏寒風大排長龍參觀。

台南市在2017年首度獲邀參展大阪「光之饗宴」燈節活動，為該活動15年來第1個獲邀參展的海外城市；今（2018）年再度獲邀參展，千盞燈籠、5大台南廟宇門神為展出主題，再次點亮大阪中之島會場夜空。

台南觀光旅遊局傳「捷報」表示，大阪「光之饗宴」燈節活動為日本關西3大節慶之一，12月14日開幕後展出至12月25日，2週展期可望吸引破200萬名日本民眾參觀。

今年以「神光照耀的台南」為主題，除了保留部份台南鄉親手繪台南景色燈籠，最大特色是迎請了台南5大代表性廟宇門神為燈區主要視覺，呈現台南為眾神護佑之地的強大氣勢。

這5大廟宇門神分別為，八吉境關帝廳由彩繪大師潘麗水所繪「秦叔寶、尉遲恭」，臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮由陳壽彝所繪之「三十六官將」、開元寺由蔡草如所繪之「伽藍、韋馱」及小北太帥宮「薛夫人、金字仙子」和鹿耳門鎮門宮「蝦兵蟹將」。

另外，觀光吉祥物「魚頭君」代表台南有非常多虱目魚和海鮮，也成了訪問團最佳宣傳代言。網友打趣說「靠近黑門市場要小心....別被拖進去惹」「哇 肯定爆紅」「快點幫魚頭君開粉專，我要追蹤他」。

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