話題片》IKEA出新招！夜市內百元商品店吸引民眾搶購

2018-12-15 09:08

〔記者簡亭宇／台北報導〕

IKEA全球首家百元商店在台北市通化夜市正式開幕，為家居大賣場轉型街邊店開出第一槍，吸引大量民眾圍觀，整間店最高價格99元、最低價商品也只要15元，與一旁的夜市攤販價比一比，價錢相當有競爭力。

IKEA將賣場內2000多種的百元內熱賣商品，濃縮到200多樣，全部都在通化百元商品店買的到，IKEA公關副理蔡宜穎表示：「選在夜市開第一間百元商品店是因為夜市賣的商品平價、實用的特性與精神與我們不謀而合，藉由這間店也希望貼近更多不同族群。」百元商店無論是餐具、辦公小物、浴室用品等都有，種類相當多元。

目前IKEA百元商店是快閃店形式，預計開到明年4月中旬左右，無論未來是否成為常駐店，滿滿的人潮已說明百元商店的魅力。

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