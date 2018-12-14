工廠又偷排廢水？烏日旱溪浮現大群魚屍 蔓延到上游大里

2018-12-14 16:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市河川又水源被污染，造成大批魚群死亡，魚屍飄流溪面！

烏日前竹里旱溪今天上午河面浮出大量魚屍，居民往上游大里查看，發現也有大批魚屍，懷疑是上游工廠排放工業廢水，更擔心有電鍍廠排放電鍍水，要求環保局趕快抓出不肖業者。

環保局稽查大隊長羅文龍說，今天上午接獲通報後，稽查發現水面呈黃泥色，懷疑是上游砂石場或工地偷排砂石，檢查魚屍發現魚鰓變黑，水中濁度高，而且魚嘴張開，研判魚鰓阻塞，致造成溶氧不足致死，死亡時間有半日，足見是昨天晚上偷排，會深入調查。

前竹里里長林東潭說，今天上午有里民反映，光明一號橋旱溪有大量魚屍，他往上游大里探查，發現也有死魚，可見污染不是烏日區，可能是大里工廠所排放。

林東潭說，烏日附近的電鍍廠過去曾排放廢水，毒死旱溪魚群，但這兩年已改善，沒想到今天又發生工廠偷排廢水，前竹里位在下游，水量較小，魚屍很容易卡住，擔心發生屍臭，希望相關單位儘快查明。

市議員吳瓊華說，已請水利局來清理，也請環保局來稽查，要查出污染水源的不肖業者，防止再有排放廢水、污染河川的不肖行為發生。

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