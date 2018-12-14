裸照外流遭疑「自導自演」梓梓無奈：我沒有這麼白癡

2018-12-14 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕前職棒啦啦隊人氣成員「伊梓帆」中的「梓梓」董梓甯的裸照意外流出，針對有網友質疑裸照外流是她「自導自演」，梓梓無奈表示「我沒有這麼白癡」。

梓梓沉寂2週後，昨天深夜在臉書吐露心情，坦言這段日子過得很煎熬，不出門也不想看社群媒體，幾乎把自己關在家，就連聊起這件事都還是會哭。梓梓解釋，事件爆發前剛好與朋友去泰國，但她不想讓情緒影響別人，才表現出沒事的樣子，導致很多人認為她「完全無所謂」。

至於有網友討論，是她「自己」把照片流傳出來，只為了想紅，梓梓則說「我沒有這麼白癡，自己流傳照片出來，還花了大把鈔票請律師，然後現在還要很辛苦面對自己如此負面的心情跟恐懼，並且擔心家人的感受」，並稱還是有廠商因此取消工作。

梓梓上月底承認，網路上流傳的裸照確實是她。表示自己2年前出寫真集時，開始認真保養身體，想記錄身材變化才會拍裸照，並無傳給任何人。

梓梓表示，圖片是遭人侵入Gmail帳號非法取得，並惡意散布，經紀公司已蒐集相關事證並將追究發布者的法律責任，提醒所有網友切勿散播相關不法圖片，以免觸法。

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