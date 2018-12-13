注意！14日起違規帶肉品入境 分3類地區開罰最高百萬

2018-12-13 20:11

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會防檢局今（13）日公布，新修定動物傳染病防治條例第34條第2項規定裁罰基準，將入境地區分為非洲豬瘟疫區、口蹄疫或高病性禽流感疫區，以及其他地區3類，訂定不同的罰緩金額。今晚半夜12點一過，即以新規定裁罰。防檢局表示，比較擔心的是第一線執法者面臨違規者哭鬧不休的情況。

總統府昨天傍晚公告新修正的動物傳染病防治條例第45條之1，旅客違規攜帶肉品入境罰鍰提高為1萬元以上100萬元以下，14日上路實施。

根據防檢局公布的裁罰基準，旅客自中國等非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉類等產品入境，第1次罰5萬元，第2次罰50萬元，第3次以上則罰最高100萬元。

另外，自越南等口蹄疫或高病原性禽流感疫區違規攜入家畜或家禽肉類等產品，第1次罰3萬元，第2次罰30萬元，第3次以上罰100萬元。

自美國等其他非疫區國家違規攜入相關肉類等產品，第1次罰1萬元，第2次罰10萬元，第3次以上罰30萬元。

防檢局指出，依入境地區分3大類，主要是考量非洲豬瘟對國內產業衝擊最大，且旅客違規攜帶豬肉類等產品入境傳入疫病的風險最高；口蹄疫或高病原性禽流感對國內產業的影響比非洲豬瘟稍低；其他非疫區國家傳播疫病風險，則更比3疫區國家相對更低。

防檢局檢疫組組長彭明興指出，第2次以上違規是指以上次裁罰合法送達的隔天起算3年內，因此明天新法上路後，近3年內曾因違規攜帶檢疫物入境遭開罰者，再犯就以第2次違規計算。彭明興說，過去幾乎沒有發生同一人被罰第2次的。

彭明興說，比較擔心的是實際執法第一線恐怕面臨的問題。他指出，現在自中國和越南違規攜帶肉製品入境一律開罰1萬5000元，很多外籍配偶都在檢疫櫃台哭好久不離開，明日新法上路，從3萬元、5萬元起跳，反應可能更激烈。

彭明興還提及，以前甚至曾發生女性旅客因違規遭開罰，在檢疫櫃檯全身脫光大鬧的情況。

彭明興說，行政罰緩可申請分期繳納，依罰鍰金額不同，可分5期至30期繳納。

口蹄疫非疫區國家

非洲豬瘟非疫區國家

高病原性禽流感非疫區國家

亞洲：日本、新加坡。大洋洲：澳大利亞、紐西蘭。歐洲：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、匈牙利、冰島、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、瑞典、瑞士、英國。美洲：巴西聖卡塔琳娜州、加拿大、智利、哥斯大黎加、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、美國。亞洲：日本、韓國、菲律賓。大洋洲：澳大利亞、紐西蘭。歐洲：奧地利、丹麥、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、義大利（薩丁尼亞島除外）、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國。美洲：巴西、加拿大、智利、哥斯大黎加、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯、美國。亞洲：新加坡。大洋洲：澳大利亞、紐西蘭。歐洲：比利時、愛沙尼亞、芬蘭、法國、匈牙利、立陶宛、波蘭、葡萄牙、西班牙、英國。美洲：阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥斯大黎加、厄瓜多、宏都拉斯、巴拿馬、秘魯、美國、烏拉圭。非洲：波札那。

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