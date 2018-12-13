今年躲過3強颱 彰化巨峰葡萄結實纍纍超Q甜

2018-12-13 17:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕巨峰葡萄上市！每年冬至前後是彰化巨峰葡萄冬果採收季節，不過因為開花時容易遇到颱風季，果農不太願意施種，產量僅是夏果的1/3，不過今年閃過8、9月的「燕子」等3個強颱侵襲，果實結實纍纍，比往年更飽滿，令人垂涎三尺。大村鄉長游盛說，冬果產季較短，明年1月初就會結束，想吃手腳要快。

彰化大村有「葡萄的故鄉」美名，全鄉種植葡萄約500公頃，可分夏果與冬果採收，其中冬天葡萄果實較小，但因為日夜溫差大，果實香甜又Q，經常成為老饕首選。不過也因為種植技術高，收成不到夏果的一半。

果農賴昶睿說，因為冬果開花期約在7、8月份，經常會遇到颱風季，因此風險高，少有農民敢嘗試生產，今年原本也是颱風頻頻，幸運的都在進入本島前轉彎，包括燕子、潭美、康芮3個強颱，因此才未對葡萄造成太大傷害。

游盛說，所方這2年極力推廣搭火車來大村，吃葡萄、買葡萄的觀光活動，並結合電動車業者，在大村車站成立租車站，方便遊客租用，直接到葡萄園觀光、採果。不過要吃甜又Q的巨峰葡萄要趁早，游盛說，冬果產期可能到本月底、1月初就結束，想吃的民眾要把握時機。

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