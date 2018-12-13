快來看夕陽！高屏溪舊鐵橋景觀平台重新開放

2018-12-13 15:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國定古蹟下淡水溪鐵橋屏東端，因枕木常年風吹日曬，嚴重腐蝕，屏東縣政府為確保鐵橋觀景平台安全，向中央爭取修復鐵橋枕木工程補助，如今修復完成，今天（13日）起重新開放，讓民眾登橋俯瞰高屏溪美景與夕陽。

高屏舊鐵橋原名下淡水溪鐵橋，為日治時期遠東地區最長鐵橋，提供高屏溪上鐵路運輸超過一甲子，1987年正式除役，地方感念舊鐵橋貢獻，提報中央將「下淡水溪鐵橋」指定為國家級古蹟，也保存了高屏民眾最美好回憶。

屏東縣政府文化處表示，高屏溪上最美麗的景觀橋高屏舊鐵橋，站在橋上瞭望夕陽餘暉、豐富生態環境，以及橋下河濱公園綠地，不但吸引攝影愛好者取景，也是民眾假日休閒與外地遊客造訪打卡的勝地。

舊高屏鐵橋因應民眾需求開放參觀，但因鐵橋景觀平台枕木不堪長年風化、腐蝕，危及觀賞民眾安全，縣府因此向文化部爭取600餘萬元修復經費，9月起執行枕木修繕工程，經工程單位加緊趕工，日前順利完工。

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