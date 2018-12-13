竹商拿5金手獎1優勝 全國技藝賽獲獎率全壘打

2018-12-13 14:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高商參加全國中等學校商業類技藝競賽，6名參賽選手全獲獎，獲獎率全壘打，且獲5金手獎、1優勝，亮眼成績是學校有史以來最佳成績，其中還有3個全國第3名，學生可保送或以技優甄審方式進大學，將朝未來目標繼續邁進。

新竹高商校長劉曉雯說，參賽選手從暑假就加強練習，甚至利用晚上留校練習，選手展現決心、毅力，臨場表現沈穩冷靜，加上實習處老師的指導和扎實訓練，是此次致勝的最大關鍵。學校此次參與會計資訊、職場英文、商業簡報、程式設計、文書處理及網頁設計等6個職種，在198所學校、1059名選手中脫穎而出，實屬不易。

此次獲金手獎的學生有獲全國第3名的會計資訊類楊承祐、商業簡報類蘇莉婷、職場英文邱戴萌，另獲全國第8名的金手獎是程式設計的簡子軒和獲金手獎全國第14名的文書處理類潘薇庭，最後獲優勝的是網頁設計的盧霈晴。

獲獎學生說，參與競賽包括術科和學科，很多需要細心和速度，簡子軒說，在程式設計部份有很多需要細心觀察的。參與文書處理競賽的潘薇庭則說，競賽時需要速度，要在1小時內完成各項指定題目，是專注力和耐力的考驗，有此經驗相當難得。

獲獎學生除全國前3名可獲保送機會，也可透過技優甄審方式升大學，學生們都以國立科大為目標，希望能在會計、程式設計或應用外語、資工和網頁設計領域繼續努力。

獲職場英文職種金手獎第3名的應用外語科學生邱戴萌也現場用英文自我介紹及說明獲獎的心得，她說，比賽的壓力確實很大，只有堅持到底的練習、練習再練習，才能勝出，賽前她還參加文藻盃全國高中職組英語演講比賽獲第4名，讓她更能專注在職場英文的表現。

學校實習處主任陳尚斌說，帶領選手參賽除術科與學科需集中精神外，還要對學生進行心理輔導，學生在高壓力的情況下能有此成績，表現令人讚賞，尤其在網頁設計類因這幾年軟體設備較缺乏的情況下，能連續17年都獲獎，實屬不易，更是新竹高商的優良傳統，相信學生未來在多媒體的表現一定能更上層樓。

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