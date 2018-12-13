南投也有「懸日」奇景！他上演現代版夸父追日

2018-12-13 08:20

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說觀賞、拍攝「懸日」美景，非得出國到美國紐約曼哈頓？南投市一名愛好攝影的林姓男子，歷經半個月「夸父追日」般的日子，終於在南投市民族路老街拍到一個又大、又圓、又美的「懸日」畫面，南投市長宋懷琳看過後，既感動又感到不可思議以外，也打算順應民意，在明年首度試辦「封街追日」活動，讓南投市民可以在安全的環境下拍攝、欣賞懸日。

每座城市總是有自己的特色，吸引在地居民拿起相機或手機拍下美景的時刻，在日本東京或許是櫻花季節，美國紐約則以曼哈頓懸日最著名，哪麼南投市的特色在哪裡？

現年30多歲、未婚，響應中央青農、青年返鄉政策的林姓男子，平時便愛攝影、搞文創，得知南投市公所在推動社區再造計畫後，心想市區若也能拍到「懸日」美景，相信一定會造成轟動，增添社區賣點。

半個月來，他在工作之餘，便帶著照相機四處拍攝南投市區街景，直至11月9日下午4時左右，才如願在民族路拍到夕陽即將從八卦山脈西下的「懸日」美景，畫面中橘紅色落日沉入街景，餘暉映照街道兩側的建築，讓人驚艷、讚嘆不已！

南投市長宋懷琳說，林某個性低調，不想讓人家知道南投「懸日」是其所拍，連照片所有權也給予公所，據林某透露，太陽因是東升西落，所以「懸日」美景只能在東西向道路才拍得到，民族路便符合此條件，加上背景是綿延天際的八卦山脈，且街道兩旁高樓大廈林立，可說是南投市拍攝「懸日」美景的最佳場域。

依照地球自轉原理，南投市應該與紐約曼哈頓一樣，1年可拍到2次「懸日」，冬天已知在11月初，至於春天部分則有待進一步觀察，也希望天文、氣象等相關專家學者能踴躍提供資料，洽詢專線（049）2222110轉210主任秘書曾茂榕。

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