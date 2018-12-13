冷氣團報到 大肚落羽松秘境漸轉紅

2018-12-13 07:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕首波冷氣團報到，而位在大肚社腳里、大忠國小附近的落羽松秘境，樹葉已開始轉色，陳姓地主表示，再來幾波冷氣團，火紅落羽松的美景將亮麗呈現，不過，地主正與人洽談將土地恢復原狀，已有人計劃將落羽松移到台東，雖僅是洽談，一旦成功，大肚落羽松秘境將不再，民眾要看要把握機會。

位在大肚沙田路的大忠國小附近有一處廣達6分地的落羽松，陳姓地主表示，這是15年前他將土地出租一個種落羽松的業者，業者種植了3000株的落羽松及500株的中東海棗，待樹長成後販售。

由於這一大落羽松意外成為大肚的美景，每年的冬天，落羽松就會轉變顏色，一大片的黃、紅落羽松就成為大肚人的秘境，而且落羽松林的後方，還有一大片的中東海棗，此外，附近也有一片中東海棗田，讓此一秘境更具可看性，但在103年時，住在大肚一位年輕人把此一秘境po上網，從此大肚落羽松的秘境不再是秘密，一到冬天，就有大批外地人來觀光。

陳姓地主表示，大肚落羽松在103年開始有外地人來參觀，有人跑來拍婚紗、畢業照、角色扮演，甚至還有成人雜誌在此拍裸照。

陳姓地主指出，落羽松在冬天就變色，目前冷氣團只是剛報到，因此樹葉還是綠色，等到冷氣團再來幾波後，落羽松整片就會變色，美景就會出現，他強調，其實5月份落羽松露出綠色新葉時，也相當漂亮。

陳姓地主表示，由於跟種植落羽松的業者的契約今年12月1日截止，業者已不要承租，現在落羽松的所有權是屬於他，他歡迎民眾來參觀，但請民眾不要亂丟垃圾。

不過，陳姓地主表示，他並無能力照顧這一大片的落羽松，目前只能任其成長，並且正跟人洽談處理，有人看上這一片落羽松，有意移植台東，但一切還在談。

不過，這個消息讓喜愛這一片落羽松的民眾好擔心，屆時若地主洽談成功了，整片落羽松就被移走，大肚落羽松秘境是否就此消失，民眾就看不到美麗的落羽松了。

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