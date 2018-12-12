八仙塵爆受害者求償近百億 訴訟進度緩慢

2018-12-12 18:48

〔記者陳宜加／台北報導〕傷亡慘重的八仙塵爆造成15死、471傷，主辦人呂忠吉遭判刑5年定讞；事後，消基會代替435名受害者提起團體訴訟，求償將近百億元，因人數眾多且須鑑定、精算損害賠償，預估最快明年底才會一審宣判。

消基會共分2波，代替435名受害者提起團訟，向八仙樂園董事長陳柏廷、玩色創意負責人呂忠吉等7人，總計求償98.9億餘元，創史上最高紀錄。求償額度根據傷勢不同，分為100萬元至1000萬元不等，個人求償最高1800萬元。

消基會秘書長吳榮達表示，受害者必須證明損害程度，法院須調查相關證據，包括確認死者喪葬費用，同時鑑定傷者勞動力減損程度、後續醫療、看護、交通、住宿、輔具、日用品與營養品等花費，每個人狀況不同，也增加訴訟難度。

吳榮達表示，首波受害者已幾乎完成鑑定程序，但多數報告尚未出爐，仍無法精算具體追加求償金額；且前一個法官已調職、剛更換第三個法官審理，目前還在消化資料中，預計明年一月重新開庭，預估最快要到明年底才會一審宣判。

至於第二波由於人數眾多，加上對方律師提出和解等因素，訴訟進度更緩慢，消基會目前出動10多名義務律師團負責，今年1月進入鑑定程序，預估仍需4、5個月完成，加上審理法官請產假，明年1月底才回來，宣判恐需等2、3年。

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