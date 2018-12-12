故障是誰的錯？LINE、中華電信均自稱「沒問題」

2018-12-12 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體「LINE」在昨（11）日傳出故障情形，對此LINE在今日表示，本身服務沒有問題，故障原因是台灣「特定網路業者」的流量異常下降；但被懷疑的中華電信昨晚已表示服務並無異常，強調LINE故障與中華電信無關，讓故障原因成為羅生門。

在台灣使用率相當高的通訊APP「LINE」昨日下午5點半前後傳出故障，部分網友發現無法傳送、接收圖片，也有人無法下載別人傳來的檔案。不少網友回報出現「照片傳不了」、「無法看別人的圖片」、「無法下載檔案」等情形，部分網友更指出「故障情形主要發生在中華電信用戶中」，故障情形過了一段時間後才排除。

對此，中華電信昨天稍晚聲明，「經查中華電信的骨幹網路及IDC服務並無異常，消費者使用LINE無法上傳照片，並非中華電信服務造成」；LINE今天說明，故障原因為來自台灣特定網路業者的流量異常下降，並非LINE本身服務所造成，會努力解決可能造成此情況的外部原因。

LINE回應全文，「我們對於所提供服務的穩定度極為重視，因此針對昨天無法傳送圖片的情況，第一時間即與總部回報以清查可能原因。確認發生時間點是在昨（11）日下午17:16至17:50這段時間，來自台灣特定網路業者業者的流量異常下降，經檢查本公司系統與網路皆正常運作，此期間台灣其他網路業者與全球並未有異常狀況，仍正常穩定運作。此連線異常雖非LINE本身服務所造成的問題，我們仍會持續努力解決可能造成此情況之外部原因，以帶給用戶更好的使用體驗。」

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