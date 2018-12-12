不是地震！非洲豬瘟防疫發出簡訊 民眾有質疑有肯定

2018-12-12 14:22

〔記者張協昇／南投報導〕南投許多民眾手機，今天上午11點58分許都發出一連串急促的「嗶！嗶！嗶！」聲響，以為又發生地震，趕忙拿出手機仔細一瞧，發現不是地震，而是行政院農委會防疫檢驗局發出的防範非洲豬瘟警訊通知，民眾議論紛紛，有人納悶豬瘟又不像地震等災害，有避難急迫性，為何要發出緊急簡訊？但也有民眾認為防疫刻不容緩，有必要讓全民知道，台灣防疫工作能做到這樣，實在不簡單。

許多民眾今天近午接到的防範非洲豬瘟警訊通知，內容為「動植物防疫災防範非洲瘟疫，請勿網購肉品寄送臺灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元」，文末還附上防檢局電話。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永表示，由於非洲豬瘟生肉有毒，且最近中國非洲豬瘟疫情嚴重，年關將近，兩岸往來頻繁，農委會防檢局擔心民眾會想吃當地肉製品，可能不慎帶入感染非洲豬瘟的豬肉，因而透過包括社團等各種管道，擴大向全民宣傳，並首度發出「動植物防疫災」簡訊，進一步提醒民眾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/