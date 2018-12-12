「南台灣的守望者」費時2年 獲台灣金印獎圖書類第1名

2018-12-12 13:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕堪稱是國內出版印刷界「奧斯卡」最高榮譽的台灣金印獎，今年第12屆圖書類精裝第1名，由「南台灣的守望者」勇奪大獎，這本結合凸版、網版、ＵＶ印刷及不同紙質，跨界多樣版面設計需求而增加印刷與後加工的難度，印製精準到位受到評審團肯定，也寫下傳記書類新頁。

「南台灣的守望者」將已故攝影家周全池生平化作藝術性攝影專輯，突破文字框架。周老師熱愛攝影關懷這片土地文化，生前雖也曾獲台南市美術館頒贈終身貢獻獎，早年作品也有諸多榮獲日本攝影獎，但他行事相當含蓄低調，未曾想過出作品集，周家為了紀念父親，而委託一元搥搥設計工作室主持人方信元、孫文山印刷品企業社共同籌劃設計，足足花費2年才大功告成。

方信元表示，由於許多作品因年代已久遠，相片不是已泛黃變色不然就是有些連底片也找不著，光是整理周老師歷年作品極為繁雜不易的事，而且為了不讓文字干擾畫冊作品欣賞，安排一比書開數小又簿一點的紙張，剛好可覆蓋住攝影作品的疊頁，讓翻閱者感受作品張力及氛圍。

後續的作業執行，及印刷裝訂與人工黏貼過程，可說是一場艱困的挑戰與磨練。接下印刷工作的孫文山並沒有打退堂鼓，反而勇於接受挑戰，沒有跟業主追加預算還倒貼7萬多元想辦法解決。例如突破傳統，先軋型再折頁，非常費事，書衣也不是一般的書衣，封面將老照片以３D印刷呈現時光深度，設計上需採塑膠ＰＰ以網版印製、外加燙金的印製條。

孫文山不諱言，這是生平來最難應付的案子，但是他從事印刷工作已近半世紀，除了給客戶最好品質之外，對老印刷人而言，這是一種使命感，也是「為台南、為自己」留下經典代表作，讓世人知道印刷業結合新知科技就永遠不會被淘汰。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/