立委提案通過 建議ABS標配改列選配

2018-12-12 11:22

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部強制機車加裝ABS，引爆民怨，緊急宣布原訂2021年新車全面實施政策暫緩。立委林俊憲等人今天則臨時提案通過，建議交通部將ABS從標配改列為選配，由消費者自行決定加裝。

立委林俊憲表示，台灣機車有1、2000萬輛，多數為不得已、甚至是謀生工具，且台灣不像國外機車多為大馬力、大CC的大型重機，單價本來就高，加裝ABS不會顯得特別貴，我國應考量國情不同，國內機車價格約5至8萬，加裝ABS等於預算多出不少，應列為選配。

他強調，應由消費者自行決定配備，每個人生活能力與價值理念不一樣，政府不可以強迫每個人都要裝。

林俊憲並臨時提案通過，有鑑於ABS強制配備仍具爭議，考量機車是台灣重要代步工具，強制加裝導致機車必然調漲，無疑造成經濟負擔，建議交通部暫緩政策，改列為選配，視個人騎車習慣、路況、對安全的考量，由消費者自行決定，並重新周延思考政策方向。

立委鄭寶清等人也提案通過，交通部應苦民所苦，應在保障安全前提下，主動提供相關協助並提出完善配套措施。請交通部研議補助ABS，尤其保障學生、符合申辦學貸條件的家庭等使用機車的主力族群，同時應要求車商提供優惠方案、協調保費降低，兼顧兩者。（12:08更新）

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