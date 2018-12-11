這工業區有3個全國第一 今日完成全區通車里程碑

2018-12-11 17:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南縣市合併後首座開發的新吉工業區，今日迎來全區道路通車的里程碑。代理市長李孟諺除感謝廠商對台南的投資，更指出新吉有3個全國第一。

位於安南及安定區交界的新吉工業區今舉行全區道路啟用通車典禮，區內配置20、30及40公尺計畫道路，總長度約10公里，方便廠商車輛運輸及附近居民通往國道八號。不過，新吉工業區從構想走到現今這一步可說是波折重重，此案早在縣市合併前就已經完成報編，但礙於財務開發困難，直至升格直轄市後才重新啟動，期間也遇到反對破壞生態的地方聲浪。市府及工程單位克服重重困難後才於去年10月動工工業區服務中心，預計年底前完工，以及今完成的全區道路通車。

李孟諺在典禮上表示，新吉目前已經招商進駐113家廠商，其中將近30間設廠，預計創造約1萬個就業機會，年產值380億，同時也創下3個全國第一，首先是全國第1個採取土地先租後售的工業區，避免囤積炒作，還有開發與招商同步作業，建廠時間提前2年，最後則是全國首例污水零排放的工業區，感謝廠商對台南的投資，也希望新吉能開創台南經濟新發展，帶動整體產業新面貌。

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