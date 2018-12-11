市代堅持拆除重建 頭份中山市場補強案補助恐被收回

2018-12-11 16:53

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中山市場3層樓建物，2、3樓為海砂屋危樓，若遇強震隨時有崩塌危險，頭份市公所考量經費、攤商安置等問題，爭取前瞻計畫補助一千六百萬，擬針對建築物進行加固補強，確保公共安全，但有市民代表堅持拆除重建，今臨時會駁回公所提案，前瞻經費恐被收回，市場安全持續無解。

市代白珠珍表示，該建物為海砂屋且年限已久，若砸錢補強僅能暫時延長使用年限，難以一勞永逸解決市場問題，為確保安全性及提升市場競爭力，堅持應拆除重建；市代譚金榮則認為，該案應交由下屆市長及代表會再研議；其餘市代則未表態，故補強案仍遭駁回。

頭份市公所評估，若拆除重建，市場用地取得及興建費用逾2億元，另還有棘手的攤商安置、建蔽容積率減少、周邊老舊住宅鄰損等問題，現階段窒礙難行，故改折衷方式，將原建物以較先進的鋼框架阻尼補強工法加固，施工過程不影響攤商生計，也能保障公共安全。

頭份市長徐定禎表示，公所今年獲經濟部前瞻計畫補助1600萬，加上自籌配合款780萬，經參考其他縣市耐震補強成效，擬投入近2400萬元，將危樓以鋼架支撐梁柱補強結構，也獲得9成以上攤商同意，無奈歷經3次提案皆遭市代會駁回，進度無法符合經濟部期程，補助款恐被收回。

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