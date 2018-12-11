全國技藝競賽7金手8優勝 羅工建校51年最佳成績

2018-12-11 15:59

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立羅東高工參加全國高中工業類學生技藝競賽，榮獲7個金手獎、8個優勝，締造建校51年來最佳成績。

這項競賽由教育部國教署主辦，今年在新北高工舉辦，有27個職類比賽項目，每項選出金手獎及優勝2種獎項，吸引145校1154名選手報名，羅工派出22名選手參賽，有15人獲獎，抱回7金手8優勝，全國排名第5位，校長張以方今表揚得獎學生，稱讚他們是「羅工之光」。

羅工最佳成績是金手獎第2名，包括資訊科林冠豪、機械科曾于軒、製圖科李家緯，其中，報名電腦軟體設計競賽的林冠豪，僅以0.1分差距，與冠軍失之交臂，接下來升學之路，他以台科大資訊工程系為第一志願，未來想當工程師。

工業類技藝競賽向來以男學生為主力，羅工15名得獎者中，周芊億是唯一女選手，在工業電子項目得到金手獎第5名，她說，透過比賽學會面對事情的態度、解決問題的能力，收穫滿滿。

張以方說，今年全國高中工業類學生技藝競賽，羅工摘下校史上最多得獎紀錄，獲獎學生可經由技優升學管道，進入頂尖國立科大求學，日後成為相關領域傑出人才。

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